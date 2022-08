Commissie voor modernisering Vrije Zone

Er wordt een commissie in het leven geroepen die advies gaat geven over de modernisering van de Vrije Zone op Curaçao. De commissie moet met voorstellen komen voor de huidige wet-en regelgeving. Doordat de douane van Curaçao een cruciale rol speelt in het goed functioneren van de economische zone, zal de commissie ook advies uitbrengen over het upgraden van het personeel. Daarbij wordt er ook gekeken naar de werkwijze van de douane en zullen er samenwerkingsverbanden met andere landen worden aangegaan. De instelling van de nieuwe commissie volgt op een bezoek van minister Silvania aan de vrije zone van Cartagena in Colombia. Specifiek is gekeken naar hoe ze daar internationaal gecertificeerde bedrijven uit andere landen aantrekken.