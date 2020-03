Commotie over quarantaine teruggekeerde Curaçaoënaars

De quarantaine voor teruggekeerde Curaçaoënaars wordt als vrijwillig gecommuniceerd. De quarantaine van twee weken voor alle ingezeten die terugkeren naar Curaçao, zou volgens de overheid verplicht zijn. Op Hato wordt echter een formulier uitgegeven aan reizigers waarin staat dat dit gaat om een vrijwillige quarantaine en dat dit alleen nodig is als men griepklachten vertoont. Dat bevestigen verschillende passagiers aan ParadiseFM. Of dit gaat om een miscommunicatie of verandering in de aanpak is niet bekend.

Foto: Het formulier dat is uitgegeven aan journalist Jeroen Jansen bij aankomst van zijn terugreis naar Curaçao.