Commotie rond Ramon Chong in PNP

In de PNP is afgelopen weekend commotie ontstaan over de voordracht van Ramon Chong als mogelijke nieuwe minister van Economische Ontwikkeling. Eerder hadden oud-werknemers van CBA al kritiek geleverd, maar daarop liet de partijleiding weten 100% achter de beoogde nieuwe minister te staan. Afgelopen zaterdag schreef parlementariër voor de PNP Sheldry Osepa echter op zijn Facebook-pagina dat hij ‘niet stil zal blijven’ over de situatie rond Chong. Kort daarna haalde Osepa dat bericht al weer van Facebook af. Maar veel mensen hadden het gezien. Binnen de partij is er zaterdagavond en zonderdag veel vergaderd over de situatie, zo schrijft Extra vandaag. Maar niemand van de partij wilde tot zondagavond er iets over zeggen tegen de pers.