Communicatiebedrijven delen locatiegegevens

Bureau Telecommunicatie en Post, Digicel en UTS hebben de overheid geholpen met het in kaart brengen van welke bewegingen er op het eiland plaatsvinden. Via telefoonsignalen krijgt de overheid zo een beeld van hoe men over het eiland beweegt, hoe besmettingen plaatsvinden en wie er risico lopen. Epdiemioloog Izzy Gerstenbluth zei dat hieruit blijkt dat veel mensen zich aan de regels houden. Ook zouden de signalen zonder persoonsgegevens worden doorgegeven.