Compensatie voor minimumloners

Werknemers die het minimumloon verdienen gaan compensatie krijgen zodat zij er in koopkracht niet op achteruit gaan. Een commissie bestaande uit leden van SOAW, de SER en het CBS gaan hiervoor een beleid uitzetten. De compensatie is in reactie op het besluit van SOAW-minister Hensley Koeiman die eerder liet weten het minimumloon niet te verhogen. Deze blijft staan op een uurloon van 9,62 gulden. Dit is besloten om op die manier zoveel mogelijk mensen aan het werk te kunnen houden. Op welke manier en wanneer de minimumloners gecompenseerd kunnen worden voor hun koopkrachtverlies wordt nu onderzocht door de commissie.