Conceptwet over luchtkwaliteit gereed voor behandeling

De Curaçaose regering heeft maandag bekend gemaakt dat het wetsvoorstel over luchtkwaliteit klaar is voor behandeling in de ministerraad. Dat gebeurt volgende week, daarna gaat het naar het parlement. De luchtkwaliteitswet is belangrijk voor de gezondheid van de bevolking en de ontwikkeling van onze industrie, zo stelt de overheid.

De wet vergemakkelijkt het zakendoen in het traject naar het openen van een raffinaderij maar helpt vooral bij de bescherming van de gezondheid van de bevolking. De wet bevat normen voor zwaveldioxide, fijne deeltjes in de lucht en metaaldeeltjes.