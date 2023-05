Concurrentie op route Hato-Schiphol

TUI en KLM gaan concurrentie krijgen op de route Curaçao-Nederland. Deze maand wordt bekend wie de nieuwe aanbieder is. Dat zei de minister van Economische Ontwikkeling op Radio MAS. Ook op de Noord-Amerikaanse markt zijn er verschillende ontwikkelingen. Zo begint SLM per oktober te vliegen op Miami vanaf Curaçao. Het toeristenbureau is ook flink aan het lobbyen voor verbindingen tussen Curaçao en de Amerikaanse steden Chicago, Philadelphia en Atlanta. Meer concurrentie zorgt volgens de minister voor lagere ticketprijzen. Daarmee wordt het eiland aantrekkelijker voor toeristen en om zaken te doen.

