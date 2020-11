Constancia: Olieplatform moet betalen

Statenlid voor de MFK Jacinta Constancia vindt dat de overheid er alles aan moet doen om ervoor te zorgen dat olieplatform CIMC Gretha een schadevergoeding van 350.000 euro uitkeert aan Curaçao. Dat heeft Constancia in een brief aan de media geschreven. Het olieplatform zorgde vorig jaar bij Boca Sami voor grote schade aan het koraal. Sinds vorig jaar lag het olieplatform in de baai bij Boca Sami, maar vorige week voer het gevaarte opeens weg.

Constancia wil nu dat minister Zita Jesus-Leito van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning naar het Hof stapt om conservatoir beslag te leggen op het olieplatform. Onlangs verscheen er een artikel van het Nederlandse onderzoeksplatform ‘Follow the Money’ over de zaak. Ook zijn er in het Nederlandse parlement meerdere keren vragen over de zaak gesteld. Constancia wil nu dat de Curaçaose overheid actie onderneemt. Volgens de minister is een onderzoek naar de beschadiging van het koraal nog niet afgerond.

(Foto: Antilliaans Dagblad)