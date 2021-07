Consulaat VS gaat flink uitbreiden

Het Amerikaans Consulaat gaat flink uitbreiden. De verbouwing moet in 2022 starten en in 2026 afgerond zijn. De aanbouw moet volgens de consul een state of the art gebouw worden. In totaal wordt er voor 245 miljoen dollar geïnvesteerd in het nieuwe gebouw dat gaat voldoen aan strenge milieuvereisten. Het Roosevelt House blijft na een grondige restauratie open voor openbare gelegenheden en evenementen.

Tagged as amerika Amerikaans Consul Consulaat VS