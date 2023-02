Consumentenbelangen beraadt zich over toekomst

Stichting Consumentenbelangen legt voorlopig alle activiteiten stil. Oprichter Maria van Os zwoegt al twee jaar lang 70 uur per week belangeloos op het oplossen van consumentenklachten. Dat doet ze in haar eentje. De stichting werd destijds opgericht omdat de bestaande consumentenbond bar weinig doet met consumentenklachten. De komende periode worden lopende klachten nog afgehandeld, maar er zullen voorlopig geen nieuwe casussen worden aangenomen. Van Os gaat zich met name beraden over de werkdruk en de continuïteit van de stichting.