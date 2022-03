Containers na 2 maanden op Curaçao

106 containers die twee maanden in de haven van Jamaica vaststonden zijn afgelopen weekend in de Curaçaose haven gelost. Dit meldt het ministerie van Economische Ontwikkeling. Op verzoek van minister Ruisandro Cijntje heeft de havenautoriteit CPA haar contacten bij de rederij CMA-CGM aangesproken voor het charteren van een containerschip. De eerste lading van containers die in de haven van Jamaica vaststaat, is nu gearriveerd. Ook is afgesproken dat de rederij weer wekelijks naar Curaçao vaart. Vanwege een tekort aan schepen deed CMA-CGM de afgelopen twee maanden de Curaçaose haven niet aan.

