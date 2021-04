Containervervoer is vertraagd

De internationale chaos in het containervervoer over zee zorgt voor vertragingen van de aanvoer van producten op Curaçao. Dat zegt Robbin Martina, voorzitter van de importeursvereniging van Curaçao, vandaag in het Antilliaans Dagblad. Dit zorgt vooralsnog niet voor lege schappen, omdat importeurs volgens Martina minimaal twee maanden voorraad in huis hebben. Dit kan wel door paniekreactie en hamstergedrag van de bevolking gebeuren. Het gaat om een wereldwijd probleem: vijftig tot zeventig procent van de internationale vaarten gaan niet volgens schema. Specifiek voor Curaçao spelen de strengere coronamaatregelen ook nog een rol.