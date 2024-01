Controle van steigers, stellages en platforms langs carnavalsroute

Een projectteam van het Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning gaat vergunningen, stabiliteit en hoogte controleren van alle stellages, steigers, trailers en platforms langs de carnavalsroute. Het doel van deze controles is om de veiligheid van alle personen te waarborgen die gaan genieten van het grootste feest van het eiland. Dat heeft het ministerie gisteren bekend gemaakt.

Er zal worden gecontroleerd of de constructie overeenkomt met de aangegeven locatie in de vergunning. Verder zal het projectteam controleren of alle steigers, stellages en platforms stabiel staan zonder te bewegen of te schudden op het moment van inspectie. Er geldt een maximale hoogte van 4 meter voor elke constructie tijdens het vergunningsseizoen voor carnaval. Het projectteam zal hierop ook toezicht houden.