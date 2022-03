CONTROLES IN DE AUTOBRANCHE

Bij twee bedrijven die handelen in auto’s en auto-onderdelen heeft gisteren een controle plaatsgevonden. De actie vond plaats onder de vlag van het Actiecentrum Ondermijning Curaçao (AOC). Dit is een samenwerkingsverband tussen organisaties die zich bezighouden met de aanpak van ondermijnende criminaliteit. De actiedag was niet alleen gericht op toezicht en controle. De bedrijven werden ook voorgelicht over de voorwaarden waaraan ze moeten voldoen. Het actiecentrum houdt de autobranche sterk in de gaten. Dat heeft te maken met de kwetsbaarheid van deze sector. Criminelen kunnen de aankoop van auto’s gebruiken om geld wit te wassen. Maar er zijn ook andere vormen van criminaliteit, zoals illegale autohandel, autodiefstal, heling van gestolen auto’s en het omkatten van chassisnummers. Het actiecentrum zal de komende periode meer autobedrijven bezoeken.

Deelnemende partners in het AOC zijn het ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO), de Stichting Belasting Accountants Bureau (SBAB), de Douane, het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW), de Sociale Verzekeringsbank (SVB), de Financial Intelligence Unit Curaçao (FIU) en het Korps Politie Curaçao (KPC).

De controles zullen deels gericht zijn op het vergroten van bewustzijn rondom de gevaren en risico’s die ontstaan als met criminelen in zee wordt gegaan. Daarbij zal ook informatie worden verstrekt over het herkennen van signalen van illegale handelingen, zoals contante betalingen of een opvallend jonge klant die de auto op naam wil zetten op naam van een (buitenlands) bedrijf.