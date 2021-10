Controles op gebruik QR code dagelijks uitgevoerd

Het multidisciplinair team bestaande uit MEO, KPC en BW controleert nu dagelijks, dus van maandag tot en met zondag. Dat zegt hoofdinspecteur van MEO Ronny Cornelis in de Èxtra. De controles zijn gericht op coronamaatregelen en het gebruik van de QR-code waar dit vereist is. Daarbij worden zowel bezoekers als medewerkers gecontroleerd. Gemiddeld worden er zo’n 8 tot 10 zaken op dagbasis gecontroleerd. Afgelopen weekend zijn er 20 gelegenheden gecontroleerd. Bij 17 zaken was alles in orde, 2 anderen kregen een waarschuwing en 1 moest worden gesloten wegens het niet nakomen van de sluitingstijd om 12 uur. Ook is er een overtreding geweest bij de Santa Famia kerk. Volgens Cornelis is er een instructie dat mensen niet uit de kerk worden gehaald en is het bisdom volgens afspraak direct op het voorval aangesproken.

Over het algemeen is Cornelis tevreden over de controles, bepaalde ondernemingen werken goed mee en geven armbandjes na de controles. Maar bij 1 zaak zal er extra worden opgelet en gaan er meer uitvoerige controles plaatsvinden. Daar is opgevallen dat veel mensen het terrein verlaten en buiten gaan staan als het controleteam aankomt. De zaak ging in het verleden al de fout in door tegen betaling niet gevaccineerden toe te laten.