Controles op QR-code vrij rustig verlopen

De controles op het gebruik van de QR-code voor toegang tot activiteiten met een hoog risico zijn vrij rustig verlopen. Zo meldt de Èxtra. Er zijn controles uitgevoerd bij onder andere Mambo, dat over het algemeen als een hoog risico gelegenheid wordt beschouwd. Daar zijn er enkele bezoekers aangetroffen waarbij de code geen positieve uitslag gaf en die daarom het terrein moesten verlaten. Ook werd een medewerker aangetroffen die niet over zijn QR-code beschikte. Bij de Cubaweg en de Winston Churchillweg was alles in orde, maar bij Palu Blanku moest er een zaak worden gesloten.

