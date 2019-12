Cooper: Alleen Bullenbaai is al miljoenen waard

Onder andere MFK organiseert maandagochtend een protest tegen de gang van zaken rond de verkoop van de raffinaderij. De partij is het oneens met de deal die is gesloten met Klesh Group. Vooral de prijs van 1 dollar voor de raffinaderij en installaties zit hen niet lekker. Volgens MFK-lid Charles Cooper is alleen Bullenbaai als miljoenen waard. Maandagochtend organiseren zij een manifestatie op het Wilhelminaplein om openbaarheid van alle documenten te eisen. Ook willen zij dat alle geïnteresseerden de kans krijgen een bod te doen op de raffinaderij.