Minister Cooper ongelukkig gevallen

Minister Cooper is twee dagen uit de running. Rond de jaarwisseling is hij ongelukkig gevallen en heeft daarbij een pees in zijn knie gescheurd. Cooper deelde dit nieuws zelf op zijn Facebookpagina. De minister is vanmorgen geopereerd en zal twee dagen niet werken. Daarna gaat hij vanuit huis werken en als het nodig is ook op kantoor. Cooper heeft het momenteel druk. Naast zijn eigen portefeuille vervangt hij ook tijdelijk de ministers van justitie en die van GMN.