Cooper op internationaal forum in Miami

Minister Cooper is voor werkbezoek in Miami. Hij woont daar de internationale conferentie Canto bij. Vanmorgen schoof hij aan als panellid bij de ministeriële rondetafelconferentie. Thema was ‘ICT Development & its people’. Cooper promoot het eiland als de volgende digitale hub van het Caribische gebied. De private sector investeert al veel in ICT-innovaties. Daarnaast werkt de regering aan de modernisering van wetten zodat deze ‘up-to-date’ zijn met technologische ontwikkelingen.