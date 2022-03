Cooper trekt fel van leer tegen ProMo

Minister Charles Cooper is blij met een uitspraak van de rechter over de bouw van het Majestic Hotel. De stichting ProMo die als waakhond van monumentale gebouwen functioneert, krijgt geen extra tijd om verder te procederen tegen de bouw van het hotel in Punda. Volgens Cooper heeft de rechter de mond van voorzitter Dennis Klaus en zijn advocaat Achim Henriquez gesnoerd. Dat schrijft Cooper in een post op zijn Facebookpagina. De minister vindt dat de twee de ontwikkeling van Curaçao in de weg zitten en feliciteert de rechter ‘die oog heeft voor het algemeen belang in plaats van dat van een paar mensen met een volle buik’.