Cooper zet van fraude beschuldigde ambtenaren weer aan het werk

Twee ambtenaren die van corruptie zijn beschuldigd hebben het werk hervat. Een half jaar geleden hebben aannemers een klacht tegen hen ingediend. De verantwoordelijke minister, Charles Cooper, heeft het tweetal toen op non-actief gezet. Overheidsaccountantsbureau Soab werd ingeschakeld voor een boekenonderzoek. Ook is de landsrecherche een strafrechtelijk onderzoek gestart. De minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning is nog in afwachting van het resultaat. De disciplinaire maatregel tegen de twee verdachte ambtenaren is daarom voorlopig ingetrokken. De minister wil pas vervolgstappen ondernemen als de conclusies van het strafrechtelijk onderzoek binnen zijn. In de tussentijd bemoeien de twee ambtenaren zich niet met de aannemers.

