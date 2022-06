Coöperatie van ziekenhuis in Dutch Caribbean

De Dutch Caribbean Hospital Alliance is de naam van de coöperatie die vorige week is opgericht. Hierin zijn de ziekenhuizen van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Caribisch Nederland vertegenwoordigd. De oprichting vond plaats tijdens het vierlandenoverleg over de volksgezondheid op Aruba. De directe aanleiding voor het samenwerkingsverband is de coronapandemie. De coöperatie wil de best mogelijke medische zorg leveren. Door de samenwerking te intensiveren willen ze dit realiseren.