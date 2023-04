Cor Dammers verlaat The Movies Curaçao

Na 23 jaar is er een directeurswisseling bij The Movies. Cor Dammers stopt per 1 mei. Na twee decennia is hij toe aan een nieuwe uitdaging. Dammers begon zijn loopbaan in 2000 en werd destijds aangesteld door Arthur Oster en Kees Baas. In 2011 werd The Movies Punda overgenomen door Metacorp Aruba. In datzelfde jaar werd de locatie in Otrobanda geopend. Tijdens de opening van de Filmdagen werd de directeur bedankt door Michael en Gregory Elias voor zijn inzet voor het filmfestival. Dammers wordt vanaf volgende week opgevolgd door David Vos. Hij werkt nu nog als financial controller bij de bioscoopketen.

The Movies heeft verschillende veranderingen doorgemaakt de afgelopen jaren. Zo werd de 35mm-projectie vervangen door een digitaal systeem. In 2015 kreeg Curaçao de primeur met de eerste 4D zaal in het Caribische gebied. In 2018 volgende 2 VIP zalen en in 2020 werd de Punda locatie gerenoveerd inclusief de bouw van een laser IMAX zaal.