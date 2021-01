CORC B.V. hoopt op snel akkoord

Het bedrijf CORC B.V., dat staat voor Curaçao Oil Refinery Complex, laat weten bijzonder trots te zijn dat het is uitgenodigd voor exclusieve onderhandelingen over de raffinaderij. CORC is volgens eigen zeggen een 100% Curaçaose entiteit met participaties van Dick & Doof samen met de gecombineerde vakbonden PWFC en APRI. Volgens het persbericht heeft het team van CORC ruime en langdurige ervaring in de exploitatie en ondersteuning van het Curaçaose raffinaderijcomplex. Tegelijkertijd heeft CORC de steun weten te verwerven van een van de grootste olieconcerns ter wereld en van de Verenigde Naties.

Volgens het persbericht zet CORC zich in voor het behoud en de verbetering van de sociale omstandigheden voor haar werknemers, voor een geleidelijke verbetering van de milieuomstandigheden totdat aan de beste internationale normen wordt voldaan, en voor de duurzaamheid van de raffinaderijactiviteiten op lange termijn. Het bedrijf laat weten er naar uit te kijken om tegen eind februari 2021 een definitieve overeenkomst met Refineria di Korsou te sluiten.

