CORC niet langer enige kansmaker voor runnen raffinaderij

CORC BV is niet langer de enige kansmaker voor het runnen van de raffinaderij. Zo maakt de RDK bekend in een persbericht. Het overheidsbedrijf heeft besloten te gaan headhunten naar nieuwe mogelijke partners die ook interesse hebben in de raffinaderij. Volgens de RDK gaat het om een mandaat van de regering. Er gaat een commissie daarbij aan de slag met twee vertegenwoordigers van de overheid en twee afgevaardigden van de RDK.

