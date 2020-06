Corenden ontslaat kwart medewerkers

Touroperator Corendon ontslaat een kwart van de medewerkers. Zo’n honderd mensen verliezen hun baan. Het gaat voor een deel om het niet verlengen van tijdelijke contracten, maar ook om gedwongen ontslagen, dat zegt CEO Steven van der Heijden in het Nederlandse Algemeen Dagblad. Ook laat van der Heijden weten in de komende dagen meer duidelijkheid te kunnen geven over coronatesten voor reizen naar Curaçao. Corendon vliegt vanaf 5 juli weer naar Curaçao.