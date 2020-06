“Corendon coronatest is schijnveiligheid”

De coronatest die reisorganisatie Corendon aanbiedt is geen alternatief voor quarantaine en “onverantwoord”, dat meldt het Nederlandse Ministerie van Volksgezondheid vandaag. Dit zei het ministerie in het kader van de vluchten die Corendon naar Turkije gepland heeft. Nederlanders die daar op vakantie gaan, moeten na thuiskomst gewoon twee weken in quarantaine volgens het ministerie. Corendon biedt vanaf volgende maand ook weer reizen aan naar Curaçao met behulp van gratis coronatesten.