Corendon Dutch Airlines verhoogt frequentie op route naar Curaçao

Corendon Dutch Airlines breidt in oktober en december 2025 haar vluchtschema uit op de route van Amsterdam naar Curaçao. Corendon verhoogt in de laatste drie maanden van het jaar het aantal wekelijkse vluchten van vijf naar zes. Ook gedurende dezelfde periode in 2026 zullen er zes vluchten worden uitgevoerd. Jaarlijks vervoert de maatschappij ongeveer 110.000 passagiers op deze route. De vluchten worden sinds de start van de route uitgevoerd in samenwerking met World2Fly waarbij gebruik wordt gemaakt vaneen moderne Airbus A350-900 met een capaciteit van 345 passagiers.

De Airbus A350-900 staat bekend als een van de meest brandstofzuinige langeafstandsvliegtuigen ter wereld, dankzij geavanceerde aerodynamica, lichte materialen en efficiënte motoren, aldus Corendon.