Corendon introduceert nieuwe reisklasse

Corendon heeft voortaan vijf stoelsoorten. De luchtvaartmaatschappij introduceert een nieuwe reisklasse aan boord van de lijndienst Amsterdam – Curaçao. Met Comfort Plus kunnen reizigers meer luxe, comfort en rust ervaren tijdens hun vlucht. Het gaat om de rijen 2 tot en met 5 in de populaire kidsvrije zone. De middenstoelen in de 3-3-3 opstelling van de A350 worden standaard leeg gehouden. Zo beschikken passagiers in Comfort Plus over meer ruimte en privacy. De VIP-treatment begint overigens al op het vliegveld met een aparte incheckbalie voor deze passagiers. Bovendien gaan deze reizigers ook als eerste aan boord met priority boarding.

Volgens CEO Gunay Uslu komt de airline met deze nieuwe service tegemoet aan de vraag naar meer luxe. “We merkten dat sommige van onze passagiers nog meer comfort wilden aan boord van de vluchten tussen Curaçao en Amsterdam. Een zorgeloos en luxe begin van hun vakantie, of een ongestoorde prettige vlucht als je voor zaken naar Amsterdam moet. Hiermee komen we tegemoet aan die vraag, op een manier die helemaal past bij Corendon en onze passagiers.”

Gasten in deze klasse worden ontvangen met een glas bubbels of een alcoholvrij welkomstdrankje. Ook krijgen ze extra consumpties en snacks die bij het ticket zijn inbegrepen.