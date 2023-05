Corendon ontketent prijzenoorlog vliegtickets

Vanaf vandaag zijn de vliegtickets van Corendon in de verkoop. Een enkele reis tussen Schiphol en Hato is verkrijgbaar vanaf 299 euro. Een retourtje begint bij 598 euro. Dat maakte de reisorganisatie gisteren bekend. De eerste vlucht vindt plaats op vrijdag 3 november en wordt uitgevoerd in samenwerking met de Spaanse World2Fly. Het toestel, een Airbus A350-900, biedt plaats aan 432 passagiers. Twee derde van de capaciteit zal verkocht worden als onderdeel van een pakketreis en een derde als losse tickets. De jarenlange samenwerking tussen Corendon en KLM op deze route komt daarmee tot een einde.

Mondi restaurantformule

Corendon vliegt vijf keer per week van Schiphol naar het eiland. In de periode van half juni tot half september wordt er zelfs zes keer per week gevlogen. Iedere stoel heeft een groot ingebouwd videoscherm en tegen een kleine vergoeding kunnen passagiers gebruik maken van internet. De catering aan boord is afgeleid van de Mondi restaurantformule van Corendon. Met de nieuwe vluchten van Corendon stijgt de capaciteit op deze route met bijna 30 procent.

