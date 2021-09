Corendon Mangrove Resort wordt onderdeel van Hilton

Het Corendon Mangrove Beach Resort gaat verder onder de valag van Hilton. Corendon maakt de stap in juni al bekend, maar gisteravond was de officiele feestelijke lancering met onder andere de premier aanwezig. Het gaat om een samenwerking en de volledige naam wordt Corendon Mangrove Beach Resort, Curio Collection by Hilton. De Curio Collection is een Hilton-tak van zo’n 100 all inclusive resorts Corendon blijft eigenaar maar gaat de samenwerking aan met Hilton om meer hotelgasten te trekken. Momenteel telt Corendon zo’n 400 kamers. Als fase twee van de bouw af is, wordt dat het dubbele.