Corendon vliegt 5 keer per week naar Curaçao

Corendon gaat vanaf 3 november vluchten aanbieden naar Curaçao. De reisorganisatie huurt een Airbus A350-900, waarmee vijf keer per week van Schiphol naar het eiland wordt gevlogen. Dat meldt Luchtvaartnieuws. Corendon onthult later vandaag meer details op de persconferentie. Wel weten insiders te melden dat Corendon het toestel huurt van het Spaanse World2Fly. Aan boord staan 432 stoelen, allemaal in Economy Class. Wekelijks kunnen ruim 2000 toeristen extra naar het eiland komen. Dat is in het belang van Corendon dat eind dit jaar The Riff opent.