Corendon wordt Corendon-Hilton

Vanaf september opereert hotelketen Hilton weer op Curaçao. Hilton breidt momenteel haar All Inclusive aanbod uit en wil met name de spectaculaire stranden van Curaçao aanbieden. Daarvoor is Hilton een samenwerking aangegaan met het Corendon Mangrove Beach Resort op Curaçao. Dat blijft na de huidige verbouwing gewoon eigendom van Corendon Hotels & Resorts. De samenwerking krijgt vanaf september een wel erg lange naam: Mangrove Beach Corendon Curaçao Resort, Curio Collection by Hilton.