Corona op Curaçao – Liveblog

Eerdere ontwikkelingen

Op Curaçao is op 12 maart iemand positief getest op het Coronavirus. In onze liveblog houden we je op de hoogte over het coronavirus op Curaçao en de genomen maatregelen.

– Het ziekenhuis heeft een speciaal corona- en calamiteitenteam. Volgens woordvoerder van het CMC Germaine Gibs staan de medici in nauw contact met wereldwijde medici en worden de protocollen continu aangepast.

– Volgens woordvoerder van het CMC Germaine Gibs is het erg snel gegaan met de overleden patiënt. ‘Hij was’ s morgens nog stabiel, maar z’n situatie veranderde ineens. Het team heeft bijna een uur gereanimeerd, maar helaas heeft hij het niet gered.’

– Het Corendon Mangrove Resort gaat niet open op 1 april. Dat is zojuist officieel bekendgemaakt via een persbericht. De bouw gaat wel door en zodra het weer mogelijk is, zijn gasten welkom.

– De man van 68 die in het ziekenhuis lag met het coronavirus is overleden. Het gaat om een toerist uit Nederland waarvan vrijdag 12 maart bekend werd dat hij besmet was. Het bericht over zijn overlijden, kwam tijdens de persconferentie binnen. – Rhuggenaath: we hebben contact met hulpinstanties om ongedocumenteerden in kaart te brengen. Zij kunnen ook elk moment bij ons terecht om getest te worden – Melissa Arias, hoofd Gezondheidszorg vertelt dat de GGD bepaalt wie getest wordt. Dat is niet iedereen die zelf een vermoeden heeft. – Een kind uit Sint Maarten is in kritieke toestand binnengebracht, opgevangen is het CMC in een isolatiekamer – Geen nieuwe gevallen van het virus vastgesteld

– MCB-klanten kunnen uitstel van betaling van betaling voor leningen en hypotheken. Dat laat de bank weten in een persbericht. De regeling geld voor zowel commerciele en persoonlijke leningen.Gedurende de drie maanden kunnen leningen worden stopgezet

– MCB sluit tijdelijk verschillende filialen in verband met het coronavirus: vanaf 18 maart zijn de locaties Barber, Colon, Emmastad (isla), Hato, Montaña en Saliña gesloten

– Bij supermarkt van Den Tweel in Jan Thiel kom je tegenwoordig niet meer binnen zonder een temperatuurmeting. Via een infrarood thermometer wordt op afstand een scan van het voorhoofd gemaakt om zo te constateren of klanten geen koorts hebben

Personferentie 17-03: Epidimioloog Izzy Gerstenbluth – Premier Eugene Rhuggenaath – Minister van Economische Ontwikkeling Giselle MC William- Gerstenbluth: De situatie in Nederland om groepsimmuniteit te genereren wordt niet in dank afgenomen. Hiermee ontwricht je de samenleving, de dienstverlening komt in de knel. In absolute cijfers overstijgt dit de zorgcapaciteit op Curaçao. Een groot land als Nederland kan dat, maar hier kan dat niet worden toegelaten. Het is hier niet denkbaar om dat te kunnen uitvoeren. Met de capaciteit hier proberen we te detecteren en te minimaliseren. Verspreiding zal ongetwijfeld gebeuren, maar dit moet zeker hier zo beperkt en kleinschalig mogelijk zijn.

– Giselle Mc William: De situatie van het binnenkomen van producten op het eiland is normaal. Dus toko’s en supermarkten zullen genoeg producten hebben, er is geen reden voor paniek.

– Gerstenbluth: het blijft belangrijk om de handen goed te wassen en ontsmetten.

-Rhuggenaath: Giselle Mc William is in de banksector aan het kijken voor hypotheek om onze solidariteit te kunnen versterken. We moeten samen proberen om de gevolgen op onze samenleving zo klein mogelijk te maken.

-Rhuggenaath: We bereiden ons voor op de financiële noodsituatie die komt, via het cft in Nederland en we communiceren hier later verder over.

-De capaciteit om die 5 procent met wie het erg slecht gaat op te vangen hebben we niet, er is niet genoeg personeel voor intensive care of beademing. Daarom is het belangrijk dat iedereen thuis blijft. De maatregelen zijn heftig, maar juist belangrijk om het probleem onder controle te houden.

-Izzy Gerstenbluth neemt het woord: De situatie is niet ideaal. We zullen moeten aankijken welke maatregelen nodig blijven. We hebben het onder controle, we moeten kalm blijven. 80 procent van de besmette personen heeft weinig klachten en kan gewoon thuis blijven. Er zijn nog steeds maar 3 gevallen van coronabesmettingen op Curacao. Wij kijken naar andere landen en zien dat wij de controle nog hebben.

-Rhuggenaath: We moeten ons nu focussen op de corebusiness, later op de restauratie. Morgen is het de zesde dag van de crisis. We moeten allemaal samen hoofd bieden aan de crisis, met een positieve instelling. De ‘social distancing’ is hierbij enorm belangrijk.

-Rhuggenaath: We moeten de maatregelen en de communicatie versterken. De komende 48 worden de maatregelen gehandhaafd voor alle vliegtuigpassagiers die terugkomen naar Curaçao worden geïnformeerd over hun quarantaine als ze thuiskomen voor twee weken. Alle maatregelen die eerder genoemd werden zullen worden gecontroleerd door de handhaving.

-De persconferentie is begonnen: premier Eugene Rhuggenaath doet dit keer alleen het woord, epidemioloog Izzy Gerstenbluth is ook aanwezig.