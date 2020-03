Corona op Curaçao – Liveblog

Op Curaçao is op 12 maart iemand positief getest op het Coronavirus. Het gaat om een toerist uit Nederland die 12 maart de huisarts belde met klachten. In ons liveblog houden we je op de hoogte van het coronavirus op Curaçao.

– Ook op Aruba is het virus inmiddels gearriveerd. De regering maakte bekend dat er twee mensen positief zijn getest. De scholen zijn daarom voorlopig gesloten daar. Ook wordt het luchtruim gesloten voor Europese vluchten en andere landen aanbevolen door het RIVM.

– Lege schappen en overvolle karren in de supermarkten. Ondanks dat de situatie op het eiland voorlopig ongewijzigd blijft, zijn mensen massaal aan het inslaan.

– Er vinden de komende weken wel ‘gecontroleerde’ vluchten plaats tussen Nederland en Curaçao. Dit om mensen terug naar huis te brengen in Europa.

– De situatie op Curaçao blijft onveranderd: scholen of bedrijven sluiten voorlopig niet.

– Het luchtruim voor vluchten van en naar Europa wordt voorlopig gesloten. De vluchten die onderweg zijn, kunnen nog wel landen.

Beluister hier het extra Paradise FM Nieuws van 12 uur waarin de sluiting van het luchtruim bekend werd.

– Er zijn ongeveer 20 mensen getest op het virus: tot nu toe kwam daar 1 positieve test uit. Er zijn nog wel tests die nog moeten worden verwerkt.

– De man die positief werd getest is 68 jaar oud. Hij verblijft in een resort en is daar voorlopig in isolatie. Volgens epidimioloog Izzy Gerstenbluth gaat het goed met hem en hoeft hij voorlopig niet opgenomen te worden in het ziekenhuis.

Over het coronavirus:

– Het coronavirus is pas zichtbaar in je bloed als je symptomen hebt van het virus. Dan ben je ook besmettelijk voor anderen. Zodra je dus symtomen hebt, moet je contact opnemen met de huisarts.

– Symptomen van het virus zijn: verkoudheid, hoesten, druk op de borst en koorts.

– Volgens epidimioloog Izzy Gerstenbluth is er GEEN bewijs dat het virus minder goed overleeft in hoge temepraturen.

Gerstenbluth legt uit dat er geen bewijs is dat het virus slecht overleeft boven de 27 graden