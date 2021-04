Corona situatie verergert op Curaçao

Het aantal corona besmettingen op Curaçao zorgt voor een enorme druk op de medische zorg. Minister-president Eugene Rhuggenaath zei woensdagmiddag tijdens een persconferentie dat de situatie ‘heel ernstig’ is. Er zijn 33 intensive care-bedden in het CMC, 32 mensen met een corona besmetting liggen op zo’n ic-bed. Een emotionele Rhuggenaath zei ‘dat het ziekenhuis vol is’. Het ziekenhuis heeft 300 bedden in totaal, de helft is al gereserveerd voor corona patiënten. Dat betekent dat de reguliere medische zorg in het gedrang komt. Rhuggenaath riep de mensen op zoveel mogelijk thuis te blijven. Als maatregel heeft de overheid de avondklok aangepast. Per 2 april moet iedereen nu binnen zijn om zeven uur ’s avonds in plaats van negen uur.