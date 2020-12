Corona vaccin eerste kwartaal 2021 op Curaçao

Curaçao kan in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar z’n eerste inwoners gaan inenten met het coronavaccin. Dat blijkt uit overleg tussen de verschillende ministers van Volksgezondheid in het Koninkrijk, schrijft het Antilliaans Dagblad. Aangenomen wordt dat de zwakkeren en ouderen in de samenleving het eerst aan de beurt zijn. Ook Aruba en Sint Maarten krijgen vaccins via Nederland. Hoeveel precies, en hoe die precies verdeeld worden, moet per eiland nog bekeken worden. De drie eilanden hebben allemaal een werkgroep in het leven geroepen die voorbereidingen moet treffen, bijvoorbeeld voor de opslag en distributie van het vaccin.