Coronabesmetting op Curaçao

Er is een persoon positief getest op het coronavirus op Curaçao. Dat melden verschillende bronnen, waaronder huisartsenpraktijk Sorsaka. De GGD kan dit nog niet bevestigen. De Extra meldt dat het zou gaan om een 68-jarige Nederlandse toerist op het eiland, dit is echter nog niet bevestigd. Elk moment kan er een persconferentie beginnen om meer duidelijkheid te geven over de situatie. Germaine Gibbs, woordvoerder van het Curaçao Medical Center bevestigt dat er op dit moment nog geen corona-besmettingen zijn in het ziekenhuis.