Coronabesmettingen nemen toe, maar situatie CMC blijft stabiel

In het afgelopen weekend zijn er uit 3688 tests 118 nieuwe coronagevallen naar voren gekomen. 13 daarvan zijn uit het buitenland afkomstig. In totaal zijn 114 personen coronavrij verklaard. Het aantal patiënten in het CMC is stabiel gebleven. Momenteel liggen er 3 Covid-patiënten in het ziekenhuis, waarvan 1 op de intensive care. Het totaalaantal actieve gevallen stond op zondag op 660.

Het RIVM in Nederland noemt het aantal nieuwe besmettingen op Curacao alarmerend. Op ons eiland is het aantal besmettingen per 100.000 inwoners een stuk hoger dan op de andere Caribische eilanden binnen ons Koninkrijk. De Curacaose regering overlegt vandaag over de situatie en over mogelijke nieuwe maatregelen.