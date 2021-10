Coronabewijs vanaf dinsdag bij grote events; avondklok vanaf 1 uur

Alleen volledig gevaccineerde mensen met een digitaal coronabewijs mogen naar hoog risico-evenementen: feesten, sportwedstrijden en andere events met meer dan 100 mensen. Dat gaat vanaf aanstaande dinsdag gelden, vertelde premier Pisas zojuist. Events mogen weer naar de volle capaciteit van hun locatie of vergunning plaatsvinden. Dat geldt zowel voor binnen- als buitenlocaties.

Bij events kleiner dan honderd aanwezigen mogen mensen ook zonder vaccinatiebewijs of negatief testbewijs naar binnen. Dansfeesten vallen daar niet onder.

Restaurants en events hoeven geen gasten meer te registreren. Voldoende social distance en hygienemaatregelen blijven in tact.

De avondklok wordt een uur versoepeld. In plaats van middernacht moet iedereen nu om 1 uur ’s nachts binnen zijn. Daarbij mogen ook de horeca dus een uur langer open blijven: in plaats van 23 uur is de sluitingstijd nu middernacht. De overheid wil de avondklok stap voor stap versoepelen.

Het MEO-inspectieteam en de politie zullen hun controles intensiveren om in de gaten te houden dat iedereen de regels naleeft.