Coronamaatregelen op Bonaire verder versoepeld

De coronamaatregelen op Bonaire worden verder versoepeld naar risiconiveau twee. Maakte gezaghebber Edison Rijna vanmorgen bekend. Restaurants mogen weer op volle bezetting draaien, thuiswerken is niet meer nodig en zang en dans mag weer in de buitenlucht. Reizigers uit Aruba en Curacao die minstens twee weken volledig gevaccineerd zijn, hoeven geen PCR- of antigeentest meer te doen als ze naar Bonaire komen. Discotheken moeten nog wel dicht blijven. De nieuwe regels gelden tenminste vier weken, tot 24 juni. Reden voor de versoepelingen is dat het goed gaat op Bonaire: 73 procent van de mensen heeft daar tenminste hun eerste vaccinatie gehad.