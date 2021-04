‘Coronapaspoort ook voor Caribische delen koninkrijk’

Eerder vandaag werd bekend dat het Europees Parlement heeft ingestemd met de invoering van een EU-breed, erkend en gratis certificaat waarmee de houder bewijst dat hij is gevaccineerd, recent negatief is getest of is hersteld van het coronavirus en voldoende antilichamen heeft. Dit gaat ook gelden voor de Caribische delen van het koninkrijk, dat vertelt D66 Europarlementariër Samira Rafaela vandaag op Paradise FM. Dit betekent dat het met dit certificaat mogelijk is voor de houders om van en naar Curacao, Aruba en Sint Maarten te reizen zonder quarantaine of extra test verplichting.

Daarnaast noemde Rafaela het feit dat de kosten voor een pcr-test in de landen omlaag moet worden gebracht of zelfs gratis moet worden.

