In het Nederlandse deel van de Cariben zijn 19 mensen overleden aan het coronavirus. Sint-Maarten is met vijftien doden het zwaarst getroffen. Op Aruba zijn drie mensen overleden aan de gevolgen van een besmetting en Curaçao telt één dode. De situatie is stabiel en de gebieden werken aan versoepeling. Dat schrijft de Nederlandse minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid aan de Tweede Kamer.