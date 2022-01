Coronazelftest toch toegestaan

Coronatesten mogen toch verkocht worden op Curacao. Dat werd vlak voor de jaarwisseling besloten. De snelle verspreiding door de Omikron-variant was reden om het toch toe te staan. De tests kunnen in botika’s gekocht worden zonder recept. Particulieren mogen per kwartaal 19 test kopen. Bedrijven mogen grootschalig inkopen om dit te verspreiden onder werknemers. Statenleden Pauletta en McWilliam pleiten al enige tijd om het zelftesten toe te staan.