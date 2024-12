Cosmeticabedrijf Rituals sluit haar deuren

De winkel Rituals in shopping mall Zuikertuintje sluit eind van het jaar haar deuren. Dat heeft het cosmeticabedrijf vandaag bekend gemaakt. In een advertentie vandaag stelt het bedrijf ‘met pijn in het hart’ dat ze op 31 december haar deuren zullen sluiten. Als reden wordt gegeven dat het bedrijf ‘Super Holding Retails’ tot nu toe verschillende bedrijfsformules exploiteert via franchise. Rituals heeft besloten de optie voor franchising niet langer aan te bieden. Daarom sluit de winkel op 31 december haar deuren. Klanten worden uitgenodigd om voor het einde van het jaar nog langs te komen om producten te kopen.

Rituals is een Nederlands cosmeticabedrijf met meer dan 900 winkels, verspreid over 33 landen. Het assortiment bestaat met name uit hygiëneproducten, zoals zeep, bodyscrubs en crèmes, waarbij oriëntaalse geuren het uitgangspunt zijn. Ook verkoopt Rituals onder meer thee, kleding en parfums.