Covid-19 in de regio: 18 maart 2020

Het Coronavirus treft niet alleen Curaçao, maar ook andere landen in de Caribbean. Een overzicht van de situatie aan het begin van 18 maart 2020.

Sint Maarten

Op Sint Maarten is de eerste persoon met een corona-besmetting geregistreerd. Het gaat om een inwoner van Sint Maarten die onlangs naar Engeland is gereisd en via Miami terug is gekomen. Dat maakte minister-president van Sint Maarten Silveria Jacobs dinsdag bekend. Ze stelde ook dat de komende twee weken alleen nog maar inwoners van Sint Maarten het land binnen kunnen komen. En dat vanaf vandaag alle scholen op het eiland dicht gaan.

Bonaire

Naast Europese vluchten weert Bonaire sinds dinsdag ook vluchten uit de Verenigde Staten, Canada, Colombia en de Dominicaanse Republiek. De lokale horeca voelt direct de effecten van deze maatregelen tegen het coronavirus, zo meldt Caribisch Netwerk. Zo zijn er in de toeristische sector al mensen ontslagen vanwege de recente ontwikkelingen.

Aruba

Op Aruba is een vierde besmetting met het Coronavirus vastgesteld. Volgens het Antilliaans Dagblad gaat het daar om een Amerikaanse toerist die samen met zijn vrouw sinds vorige week op het eiland op vakantie is. De vrouw wacht nog op de uitslag van haar test. De derde besmette persoon op Aruba is een huisarts. Van hem wordt nu onderzocht met wie hij de afgelopen tijd contact heeft gehad.

Venezuela & Colombia

Venezuela plaatst het hele land in quarantaine nadat het aantal besmettingen elke dag blijft stijgen. President Nicolas Maduro roept iedereen op zoveel mogelijk thuis te blijven. Colombia sluit zijn grenzen vanaf dinsdag tot 30 mei in een poging verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan. Daar zijn 54 mensen geïnfecteerd met het longvirus.