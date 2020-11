“Covid-19 special populair bij OM”

Het Openbaar Ministerie meldt dat de ‘Covid-19 special’ bij het betalen van boetes veelvuldig wordt aangevraagd. De Covid-19 special is een speciale betalingsregeling tijdens de coronacrisis met een minimum inzet van 19 gulden, de rest van het bedrag van de openstaande boete kan in maximaal 24 maanden worden afbetaald. De Covid-19 geldt nog deze hele maand. Aanstaande zaterdag is er een extra mogelijkheid om je boete te betalen, dan is het loket van Paga bo But open van 11:00 tot 15.00 uur.