Covid: 732 positieve tests; zes erbij in CMC

732 mensen zijn afgelopen dag positief getest op covid19. Dat is het één-na-hoogste besmettingscijfer tot nu toe. Alleen afgelopen maandag testten meer mensen positief: 816. Ook in het ziekenhuis neemt het aantal covid-patiënten toe. Zes extra bedden worden vandaag bezet. Daar liggen er nu 28, waarvan net als gisteren acht op de IC. Gisteren liet de overheid al cijfers zien waaruit blijkt dat het overgrote merendeel van de covid-patiënten in het ziekenhuis niet gevaccineerd is. Niemand is afgelopen dag trouwens aan het gevolgen van het virus overleden.

