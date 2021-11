Het aantal actieve Covid-besmettingen op Curaçao is vergeleken met gisteren onveranderd gebleven. Het eiland telt momenteel 98 actieve besmettingen na 9 nieuwe besmettingen en 9 mensen die coronavrij zijn verklaard. In het CMC liggen momenteel 8 patiënten die besmet zijn met Covid-19, 3 van hen ligt in de intensive care.