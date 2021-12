Covid-cijfers: 511 mensen positief; twee overleden

511 mensen zijn afgelopen dag positief getest op covid19. Dat zijn er bijna net zoveel als gisteren. Maakt de overheid bekend. Twee mensen zijn overleden aan het virus, één in een verzorgingstehuis en één in het ziekenhuis. Daar liggen er nog steeds 8 op de IC, en is het totaal aantal covid-patientien met één gestegen naar twaalf.

De roep om strengere overheidsmaatregelen neemt toe, zowel vanuit de zorg als vanuit de politie, maar premier Pisas heeft aangekondigd vóór de jaarwisseling niet te willen ingrijpen.